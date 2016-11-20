Правление ВТБ 14 декабря изберет нового главу набсовета вместо Улюкаева

Президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что правление банка 14 декабря изберет нового главу наблюдательного совета вместо бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки.

По словам Костина, правление ВТБ рассматривает на эту должность кандидатуру бывшего главы ЦБ Сергея Дубинина.

«В настоящее время рассматривается кандидатура Сергея Дубинина. Он уже был нашим председателем набсовета. В случае согласования мы надеемся, что до следующего годового собрания Дубинин будет председателем наблюдательного совета», – сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Улюкаев был задержан 14 ноября, а 15-го уволен с должности министра в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность).