Доллар будет стоить 63–64 рубля при цене нефти $40 за баррель в 2017 году – Клепач

Курс рубля в 2017 г. составит 63-64 руб. за доллар при цене на нефть $40 за баррель, но может укрепиться в случае повышения нефтяных цен, сказал ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Я думаю, что при гипотезе, что цены на нефть все-таки повысятся до 50 – 50 с небольшим долларов, то рубль будет укрепляться. Если цена на нефть будет около $40, то курс мало чем будет отличаться от 63-64 руб. за доллар», - полагает Клепач.

Ранее в октябре он говорил, что курс национальной валюты может укрепиться до 50 руб. за доллар при сохраняющейся тенденции роста цен на нефть.

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