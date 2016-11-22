Путин поддержал идею создания поста финансового уполномоченного
Президент России Владимир Путин согласился с предложением Общероссийского народного фронта создать пост финансового уполномоченного, передает ТАСС.
«Что касается законопроекта о финансовом уполномоченном, вы правы, надо его продвинуть и поддержать. Считаю, что это очень верно», - заявил глава государства.
По его словам, отношения между кредитором и банком нужно отслеживать и «самым внимательным образом регулировать». «Чем более отрегулированным будет механизм взаимодействия между финансовым учреждением и получателем кредита, тем будет лучше», - добавил он.
Закон о финансовом уполномоченном поможет создать еще один инструмент урегулирования отношений в досудебном порядке, отметил Путин.