Путин поддержал идею создания поста финансового уполномоченного

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Общероссийского народного фронта создать пост финансового уполномоченного, передает ТАСС.

«Что касается законопроекта о финансовом уполномоченном, вы правы, надо его продвинуть и поддержать. Считаю, что это очень верно», - заявил глава государства.

По его словам, отношения между кредитором и банком нужно отслеживать и «самым внимательным образом регулировать». «Чем более отрегулированным будет механизм взаимодействия между финансовым учреждением и получателем кредита, тем будет лучше», - добавил он.

Закон о финансовом уполномоченном поможет создать еще один инструмент урегулирования отношений в досудебном порядке, отметил Путин.