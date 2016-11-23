ЦБ отключил Международный банк развития от системы БЭСП

Банк России отключил Международный банк развития (МБР) от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил «РИА Новости» в среду, 23 ноября, источник в банковских кругах.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сказал в комментарии агентству, что банк «явно испытывает проблемы с ликвидностью: на 1 ноября норматив мгновенной ликвидности Н2 составил 16,95% - лишь незначительно выше порогового уровня 15%».

Банк стабильно убыточен, указывает «РИА Новости». Его убыток за 10 месяцев текущего года составил 149,6 млн руб., за 2015 г. - 219,4 млн руб., за 2014 г. – 305,8 млн руб.

По словам Осадчего, если наступит страховой случай, то выплаты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут составить около 350 млн руб.