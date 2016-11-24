Сбербанк не подтверждает оценку доходов Грефа журналом Forbes

Сбербанк не подтверждает оценку доходов своего президента – председателя правления Германа Грефа, приведенную в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. Это RNS сообщил сотрудник пресс-службы кредитной организации. Банк также не подтверждает методику расчета доходов Грефа, которую использовал Forbes.

Сколько получает Греф, в пресс-службе не сказали. Близкий к топ-менеджменту Сбербанка источник сказал RNS, что реальные доходы Грефа ниже суммы, рассчитанной Forbes.

По версии Forbes, в 2015 г. вознаграждение Грефа составило $11 млн, он оказался на третьей строчке рейтинга после руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и оказавшегося вне рейтинга руководителя ВТБ Андрея Костина. В предыдущие годы подсчеты Forbes опровергали в «Роснефти» и ВТБ.