Военно-промышленный банк незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов вкладчиков

ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Военно-промышленного банка (ВПБ) операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

Временная администрация по управлению ВПБ в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками выявила, что банк незаконно списал около 6,3 млрд руб. со счетов граждан.

В настоящее время временная администрация совместно с Агентством по страхованию вкладов восстанавливают данные об открытых счетах граждан, чтобы внести их в реестр обязательств ВПБ перед вкладчиками.

Кроме того, руководство ВПБ в нарушение требований законодательства не передало временной администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронную базу данных об операциях банка, говорится в сообщении регулятора.

Отрицательный капитал ВПБ составил 27,3 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у ВПБ 26 сентября 2016 г. Арбитражный суд Москвы в середине октября признал Военно-промышленный банк банкротом.

Крупнейшими акционерами Военно-промышленного банка являлись граждане России: Александр Качур - 18,8%, Василий Носаль - 20,6%, Мкртич Пичикян - 6,6%, еще 7,3% принадлежит ООО «Камелот», 7,1% - ООО «Родос».