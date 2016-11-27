Центробанк исключил «суборды» из резервируемой базы обязательств банков

Банк России принял решение исключить из базы резервируемых обязательств банков субординированные инструменты. Также обязательные резервы не нужно будет создавать по облигациям со сроками погашения более трех лет, не предполагающим досрочного погашения.

«В условиях перехода банковского сектора к структурному профициту ликвидности решение об изменении состава резервируемых обязательств позволит сформировать более устойчивый спрос банков на средства на корреспондентских счетах в Банке России и даст возможность абсорбировать часть притока ликвидности, связанного с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств резервного фонда», – говорится в пресс-релизе регулятора.

Новые требования вступят в силу с 1 января 2017 г. Указание Банка России предусматривает выделение в составе резервируемых обязательств, сгруппированных в категории «обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами» и «иные обязательства», отдельных подкатегорий долгосрочных обязательств, к которым отнесены обязательства, учитываемые на балансовых счетах по учету кредитов, депозитов, прочих привлеченных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов) сроком привлечения не менее трех лет, а также обязательства кредитных организаций по размещенным облигациям со сроком погашения не менее трех лет.

ЦБ исключает из состава долгосрочных резервируемых обязательств обязательства по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), удовлетворяющим условиям, установленным положением Банка России от 28 декабря 2012 г.