«Интер РАО» подтвердило наличие средств в банке «Пересвет»

«Интер РАО» подтвердило информацию о том, что некоторые средства дочерних компаний группы были размещены в банке «Пересвет», в котором на данный момент работает временная администрация, передает «Интерфакс».

«У нас действительно по группе были определенные средства в банке "Пересвет", сейчас мы не готовы детально комментировать, поскольку идет чувствительный процесс», - заявил член правления компании Евгений Мирошниченко. По его словам, сейчас временная администрация занимается формированием и актуализацией баланса банка. «Идут разговоры и обсуждения в ЦБ, поэтому мы воздержимся от комментариев», - добавил он.

Ранее ПАО «Интер РАО - электрогенерация» опровергло информацию о том, что 15 млрд руб. компании размещены в банке «Пересвет». «Информация, опубликованная 24 октября 2016 г. в газете "Ведомости" относительно размещения средств АО "Интер РАО - электрогенерация" в банке "Пересвет", не соответствует действительности, - заявили в энергокомпании. - Компания взаимодействует с АКБ "Пересвет" на протяжении нескольких лет. В настоящее время АО "Интер РАО - электрогенерация" не испытывает каких-либо проблем, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием и исполнением обязательств перед третьими лицами (своими контрагентами). Сотрудничество с банком основывалось на конкурсной основе (проводились соответствующие тендеры)».