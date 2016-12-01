Хакеры украли более 100 млн рублей из российского банка

Один из российских банков потерял более 100 млн руб. в результате хакерской атаки, пишет газета «Коммерсантъ».

«Банк России зафиксировал факт атаки. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет немногим более 100 млн руб.», – подтвердили в пресс-службе ЦБ. Однако не уточняется название атакованного банка. Инцидентом занимаются правоохранительные органы и FinCERT Банка России.

Атаке подвергся филиал регионального банка, и злоумышленники вывели все средства, которые были в данном филиале, утверждает собеседник, близкий к ЦБ. По одной из версий, была взломана автоматизированная банковская система (АБС), что может быть первой хакерской атакой такого типа.

«Хакеры, судя по всему, проникли в сеть банка и взломали АБС. В результате платеж из АБС на крупную сумму вышел с подмененным адресом. Если следствие подтвердит этот факт, то данный инцидент станет первым случаем успешной атаки на АБС с серьезной кражей», – сказал собеседник «Ъ» на рынке информбезопасности.

АБС представляет собой аппаратно-программный комплекс, направленный на автоматизацию банковской деятельности. В системе ведется учет данных о клиентах банка, заключенных договорах банковского обслуживания, расчетных и валютных счетах, обрабатываются платежные поручения, формируются реестры платежей для проведения расчетов через платежную систему Банка России. АБС, как правило, работают во внутренней сети банка и не связаны с общедоступными сетями связи. Российские банки используют преимущественно АБС отечественных разработок от компаний «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, БИС и др. Среди клиентов «Диасофта» более 300 банков, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, говорится на сайте компании.