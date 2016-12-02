Российские банки за 10 месяцев заработали около 700 млрд рублей

Российские банки за 10 месяцев текущего года заработали приблизительно 700 млрд руб. По итогам года их прибыль может составить около 900 млрд руб. С таким заявлением выступила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в 2016 г. прибыль банковского сектора увеличилась. «Сектор восстанавливает свою прибыльность. За 10 месяцев прибыль составила чуть больше 700 млрд руб.», - отметила она.

«Для нас важно, что прибыль должна идти не на проедание, а на пополнение капитала банковской системы, чтобы банки могли наращивать кредитование», - пояснила Набиуллина.