Банк России зарегистрировал единую СРО на страховом рынке – «Интерфакс»

Банк России зарегистрировал единую саморегулируемую организацию (СРО) на страховом рынке на базе Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Как сказал «Интерфаксу» источник на страховом рынке, официальная информация об этом может появиться в ближайшее время.

«После внесения в реестр вновь созданной организации у действующих страховщиков по закону остается 180 дней на вступление в СРО. По истечении этого срока без членства в ВСС компании не смогут проводить операции на страховом рынке», – напомнил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в союзе состоит около 130 страховщиков, что составляет примерно 50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии.

Создание единой СРО на страховом рынке готовилось ВСС два года. Другие объединения, действующие в силу специальных законов об обязательном страховании – Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Национальный союз агростраховщиков, – сохраняются как юридические лица, на переходный период продолжат действовать на основании специальных законов. При этом они будут входить в СРО как ассоциированные члены, руководители этих союзов будут представлены в управляющих органах ВСС.

«Переоформление членства для действующих участников ВСС не потребуется. Для вновь пришедших вступительный взнос определен в 100 000 руб. Текущие взносы для членов СРО за 2016 г. будут уплачиваться только за декабрь этого года. С нового года текущие взносы участников СРО будут определяться по утвержденной общим собранием ВСС методике, будут зависеть от объема операций в том или ином виде страхования», – рассказал источник «Интерфакса».