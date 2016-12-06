ЦБ выявил проблему с доступностью ОСАГО в 26 регионах России

Центробанк России выявил ухудшение ситуации с доступностью полисов ОСАГО в 26 российских регионах. Об этом заявил руководитель департамента страхового рынка регулятора Игорь Жук.

«Берем регионы проблемные. У нас в начале прошлого года их было около 10-15, потом цифра растет и растет. Сейчас 26 регионов, где полисы ОСАГО покупаются с трудом. 26 регионов имеют избыточное давление: компании не продают там полисы ОСАГО ", - отметил Жук.

По его словам, в некоторых российских регионах потребители, желающие приобрести полис ОСАГО, записываются в очередь за 5-10 дней. «ОСАГО стало неудобным для потребителя и не выгодно для компаний страховых», - сказал Жук.