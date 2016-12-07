Суд признал банкротом Военно-промышленный банк

Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению ЦБ признал несостоятельным (банкротом) московский Военно-промышленный банк (ВПБ).

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным отчета, подписанного руководством ВПБ, по состоянию на 6 сентября активы банка составляли 28,5 млрд руб., обязательства - 36,9 млрд руб.

Банк России отозвал у ВПБ лицензию на осуществление банковских операций с 26 сентября, банк является участником системы страхования вкладов. Временная администрация была назначена Центробанком в ВПБ 16 сентября.

Отрицательный капитал ВПБ составил 27,3 млрд руб.