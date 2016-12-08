Brent торгуется на уровне $53,03 за баррель

К 9.08 мск четверга февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $53,03 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $49,86 за баррель. После снижения в течение двух последних дней котировки начали сразу расти на фоне снижения курса доллара и благоприятной макростатистики, сообщает «Интерфакс». В частности, стало известно, что Китай нарастил в ноябре экспорт на 0,1% , импорт - на 6,7% в годовом измерении.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на предыдущей неделе снизились на 2,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения примерно на 1 млн. При этом резервы в Кушинге, где в нефтехранилище хранятся физические объемы нефти, которая торгуется на бирже NYMEX, выросли сразу на 3,8 млн баррелей.

Евро укрепляется к доллару в четверг на 0,2%, торгуется у $1,0775.

В целом рынок осторожно ждет результатов предстоящей в субботу встречи ОПЕК с не-членами организации, от которых картель ждет сокращения добычи на 0,6 млн баррелей в день. Неудача переговоров может негативно отразиться на настроениях участников рынка. Аналитики сомневаются и в способности стран ОПЕК придерживаться согласованных квот.

Руководители российских нефтяных компаний на встрече с министром энергетики Александром Новаком в среду высказали поддержку Минэнерго в работе с ОПЕК по сокращению добычи нефти, но детали планов по снижению производства не раскрыли.

Многие аналитики прогнозируют сохранение в 2017 году положительного ценового тренда, отмечает «Интерфакс». Так, BMI Research считает, что средние цены на Brent в будущем году повысятся до $55 в результате действий добывающих стран. Балансировка рынка может за счет этого произойти почти на полгода раньше.