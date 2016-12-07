Венесуэла: ОПЕК договорилась с Россией о формуле сокращения добычи нефти

ОПЕК уже договорилась с Россией о взаимоприемлемой формуле сокращения добычи нефти на шесть месяцев, сообщил ТАСС министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. По его словам, Каракас ожидает, что договоренность о сокращении добычи со странами не-членами ОПЕК будет подписана в Вене 10 декабря. Сразу после этого будет создан комитет по контролю за сокращением добычи нефти, надеется министр. В его состав могут включить Россию и Оман. Всего в комитете должно быть пять министров нефтедобывающих стран. «Три будут представлять страны ОПЕК (Кувейт, Алжир и Венесуэла) и два представителя от стран, не входящих в ОПЕК, наше предложение заключается в том, чтобы это была Россия и Оман», - рассказал дель Пино.

Россия сыграла фундаментальную роль в достижении договоренностей по сокращению добычи нефти, заявил венесуэльский министр. Он напомнил, что на ОПЕК приходится 33% мирового производства нефти. «Но когда к этим договоренностям подключаются Россия и другие страны, не входящие в картель, мы добавляем еще 17%. Таким образом речь идет о 50% мирового рынка нефти, - цитирует ТАСС. - Для того чтобы получить позитивный долгожданный эффект, нам необходимо подключить другие страны, и важную роль в этом играет Россия». По его словам, «подключение России было очень значимым с точки зрения реализации этих соглашений с момента первого появления идеи замораживания добычи, которая прозвучала в Дохе, как раз с подачи России и Венесуэлы». «С развитием ситуации нам необходимо было прийти к соглашению не только по заморозке объемов добычи, но и их сокращению. И в последние дни Россия сыграла фундаментальную роль в достижении этих договоренностей», - заключил дель Пино.

По прогнозу министра, после заключения соглашения баланс на рынке восстановится через 6-9 месяцев. «Мы ожидаем, что котировки нефтяные стабилизируются на уровне $60-70. Если эта задача будет реализована, то тогда мы проведем соответствующую модификацию соглашения, с тем чтобы сохранять этот ценовой диапазон», - поделился он намерениями. Дель Пино отметил, что договоренности по сокращению добычи нефти в перспективе будут использоваться «для тонкой настройки (цены) нефти».