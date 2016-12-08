«Открытие холдинг» сменит председателя правления

Группа «Открытие» объявила о кадровых перестановках. В декабре этого года в совет директоров «Открытие холдинга» войдет независимый директор Кирилл Андросов - бывший замруководителя аппарата правительства и председатель совета директоров «Аэрофлота».

Остальные изменения произойдут до конца I квартала 2017 г., говорится в сообщении группы. Нынешний предправления «Открытие холдинга» Рубен Аганбегян перейдет на пост главы наблюдательного совета и президента банка «ФК Открытие», он будет отвечать за его стратегическое развитие. Должность предправления холдинга при этом займет нынешний член правления Алексей Карахан. А нынешний председатель наблюдательного совета Дмитрий Ромаев будет курировать новое ключевое направление бизнеса «Открытия» - развитие нефинансовых активов группы: он возглавит алмазодобывающую компанию «Архангельскгеолдобыча».

«Эти изменения в руководстве являются следствием эволюционных процессов, происходящих в «Открытии». Мы завершили интеграцию нашей банковской группы – банк «Открытие» стал крупнейшим частным игроком по размеру активов на российском рынке», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Открытие холдинга» Вадима Беляева. Он указал, что группа вступает в новую фазу развития и расширяет сферу инвестиционной деятельности: «Открытие» перестает фокусироваться исключительно на финансовом сегменте и будет развиваться в других отраслях экономики. «Управлять каждым из ключевых сегментов нашего бизнеса будет один из руководителей, обладающий большим опытом работы в «Открытии» и входящий в число его акционеров. При этом с точки зрения системы управления мы не планируем строить жестко интегрированную группу», - сообщил Беляев.