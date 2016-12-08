Индекс ММВБ впервые в истории достиг 2200 пунктов

Индекс ММВБ впервые в истории достиг уровня 2200 пунктов на фоне роста мировых площадок и нефти, а также успешной сделки по приватизации 19,5% «Роснефти».

На 18.35 мск индекс ММВБ вырос до 2201,91 пункта, прибавив 1,92%. В свою очередь индекс РТС к этому времени поднялся до максимума с октября 2014 г. - 1094,57 пункта, показав рост на 2,61%.

Рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 5,4%. Обыкновенные акции «Роснефти» выросли в цене на 5,4%, акции «Россетей» подорожали на 5,2%, акции Сбербанка - на 5,2%, «Транснефти» - на 4,7%.

Накануне сообщалось о том, что консорциум из Glencore и Катарского суверенного фонда покупает 19,5% акций НК «Роснефть» на собственные и заемные средства.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,2% до $53,62 за баррель.