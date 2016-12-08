ВТБ 24 ожидает рекордную прибыль по итогам года

Банк ВТБ 24 ожидает рекордную прибыль по итогам 2016 г. Об этом сообщил председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов на неформальной встрече с сотрудниками банка и журналистами.

Чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-ноябре 2016 г. составила 35,2 млрд руб. против убытка в 5,7 млрд руб. годом ранее. ВТБ 24 подчеркивал, что показатель прибыли стал рекордным за всю работу банка на рынке за аналогичные периоды (за периоды январь-ноябрь).