Российский рынок ипотеки практически не растет – «ВТБ 24»

Рынок ипотеки в России восстановился после кризиса, однако объемы выдачи ипотечных кредитов перестали расти, сообщил старший вице-президент ВТБ 24 Андрей Осипов.

«Рынок после кризиса восстановился, но дальше не растет. Рост очень-очень медленный, несмотря на то что ставки на рынке резко снизились», – сказал Осипов. По его словам, «ставки упали до докризисного уровня и ниже». Изменилась потребительская модель населения и люди стали осторожнее подходить к покупкам, особенно к крупным, считает Осипов.

По его словам, ставка по ипотеке в текущем году приблизилась к 12% и в следующем году не упадет ниже 11%. «Ставки по ипотеке в следующем году пойдут вниз, но надо понимать, что они резко упали в сентябре – октябре этого года. Текущий уровень ставки 12% при ключевой ставке 10% уже снизил банковскую маржу до минимальных значений», – говорит Осипов.

По прогнозам ВТБ 24, в этом году в России будет выдано 1,484 трлн руб. жилищных кредитов. В 2017 г. – 1,593 трлн руб. Прирост составит 7%. По словам Осипова, в текущем году объемы выдачи ипотечных кредитов будут сравнимы с 2013 г. «Только в 2017 г. мы можем выйти на уровень выдач, который был в 2014 г. Но тех темпов роста, которые были до кризиса, т. е. на 30% в год, мы уже точно не увидим», – отметил Осипов.