Лицензии лишился «М2М прайвет банк»

Банк России с 9 декабря отозвал лицензию у столичного ПАО «М2М прайвет банк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов «М2М прайвет банк» занимал 164-е место в банковской системе страны.

С июля 2016 г. владельцем 100% акций банка является «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО), напоминает пресс-служба ЦБ.

«М2М прайвет банк» размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, объясняет ЦБ. «В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В течение некоторого времени АТБ оказывал «М2м прайвет банку» поддержку ликвидностью, напоминает пресс-служба ЦБ. В октябре 2016 г. ЦБ ввел ограничения на предоставление банком АТБ кредитов дочерней организации, «предотвратив дальнейшее расходование капитала и ликвидности банка АТБ». «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО «М2М прайвет банк», предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», - объяснил регулятор свое решение.

3 ноября «М2М прайвет банк» не исполнил вторую часть сделки репо на 329,4 млн руб., следует из данных Московской биржи, которая вынесла М2М официальное предупреждение. Затем стало известно, что М2М перестал проводить платежи. В АТБ проблему объяснили «краткосрочным разрывом ликвидности». М2М получил предписание о досоздании резервов, в результате произошло ухудшение нормативов достаточности капитала, сообщил в середине ноября «Ведомостям» представитель банка: «Как следствие, несколько крупных клиентов решили отозвать средства из банка, что вызвало проблемы с ликвидностью». На сайте банка указано, что он работает «исключительно» с состоятельными частными клиентами.

11 ноября АТБ заявил, что как акционер М2М он совместно с ЦБ обдумывает, как нормализовать ситуацию в дочернем банке. В пресс-релизе говорится, что нормализация ситуации включает в себя докапитализацию банка. «Данный механизм должен быть утвержден ЦБ на следующей неделе. Мы рассчитываем, что на следующей неделе "М2М прайвет банк" восстановит нормальную деятельность», - сообщала тогда пресс-служба АТБ.

В АТБ рассчитывали, что М2М до конца ноября восстановит нормальную деятельность. Банк может быть докапитализирован с помощью bail-in, уточнил представитель АТБ «Ведомостям», клиенты смогут приобрести акции М2М за счет средств, размещенных в банке: «Это не принудительная конвертация депозитов в капитал, а согласованная с клиентами процедура».

АТБ – один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока, его контролируют давние партнеры и основатели одной из крупнейших золотодобывающих компаний – Petropavlovsk: Андрей Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла Масловского Алексей. Они владеют 59,1% акций банка, еще 17,9% – у фонда East Capital, а 6,7% – у IFC. В самом АТБ ситуация нормальная, уверял 13 ноября его представитель, проблем с ликвидностью у банка нет, резервы сформированы «в полном объеме в соответствии с требованиями ЦБ».