ЦБ оставил без лицензии московский Вега-банк

Банк России отозвал с 9 декабря лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Вега-банк"». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 304-е место в банковской системе страны.

Среди оснований для отзыва лицензии пресс-служба ЦБ упоминает неоднократные нарушения требований законов о борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма - банк нарушал их в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

При неудовлетворенном качестве активов Вега-банк неадекватно оценивал принятые риски и был вовлечен в проведение сомнительных операций, сообщает регулятор. Лицензия у банка была отозвана, «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».