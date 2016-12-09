«Ростелеком» 5 декабря отразил DDoS-атаки на крупнейшие банки России

« Ростелеком» сообщил, что 5 декабря успешно отразил DDoS-атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций России. Отмечается, что отраженные атаки имели похожий почерк, самая продолжительная из них длилась более 2 ч. Ранее ФСБ сообщала, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки на финансовую систему России.

«Анализ источников атак, проведенный специалистами "Ростелекома", выявил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, которые принято относить к IoT устройствам. Отличительной особенностью атак являлось то, что они были организованы с помощью устройств, поддерживающих протокол управления CWMP (TR-069)», – сообщил директор центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслим Меджлумов.

Он также рассказал, что на прошлой неделе подобной атаке на домашние устройства пользователей подверглись крупнейший немецкий оператор Deutsche Telecom и ирландский провайдер Eircom.