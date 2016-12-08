Спецслужбы Германии обвиняют Россию в попытке дестабилизировать страну

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не исключает вмешательство России в выборы в Германии в 2017 г. посредством кибератак

Спецслужбы Германии обвинили Россию в попытках дестабилизации немецкого общества с помощью пропаганды и кибератак, пишет агентство Reuters.

«Мы видим все больше агрессивных попыток кибершпионажа и кибератак, которые потенциально могут поставить под угрозу немецких чиновников, членов парламента и сотрудников демократических партий», - приводит агентство заявление руководителя Федеральной службы защиты конституции (BfV) Германии Ханса-Георга Маассена.

Руководитель немецких спецслужб отметил использование огромных финансовых ресурсов и широкого спектра пропагандистских инструментов для дезинформации, направленной на русскоязычные общины в Германии, политические движения, партии и других лиц.

По словам Маассена, целью предпринятых действий было «распространение неопределенности в обществе» для ослабления ФРГ, укрепление экстремистских групп и партий, а также попытка влиять на политический диалог.

Немецкие спецслужбы зафиксировали увеличение Spearfishing-атак, которые приписывают российской хакерской группе APT 28, также известной как Fancy Bear и Strontium. Напомним, что ту же группу хакеров обвиняют во взломе почты Демократической партии США в этом году и кибератаках на немецкий парламент в 2015 г.

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не исключает вмешательства России в выборы в Германии в 2017 г. с помощью кибератак.

Ранее правительство США обвиняло Москву в использовании услуг хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear для дестабилизации демократии в стране. По словам американских чиновников и специалистов в области информационной безопасности, хакерские атаки осуществляются параллельно с более мягкими средствами воздействия – пропагандой, проводимой российскими СМИ на английском языке. Эти СМИ фокусируются на негативных сторонах политической жизни Запада, стараясь ослабить западные организационные структуры, в частности альянс НАТО.

Российские официальные лица отрицают все обвинения в манипуляции и попытках вмешательства в политическую жизнь Европейского союза и США. Комментируя заявления США о вмешательствах российской стороны в предвыборную кампанию в США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными»; по его словам, подобные заявления «ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся».