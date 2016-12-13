Ольга Полякова может стать зампредом Центробанка – «Коммерсантъ»

Новый член совета директоров Банка России, руководитель главного управления по Центральному федеральному округу Ольга Полякова может быть назначена зампредом ЦБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к регулятору. Это может произойти до конца года. Ожидается, что она войдет в центральный аппарат Банка России, а также в надзорный блок.

Полякова руководила службой внутреннего аудита ЦБ в центральном аппарате до декабря 2014 г., когда она возглавила управление по ЦФО. Должность в надзорном блоке она могла получить и раньше, но помешал скандал, связанный с публикациями о незадекларированных ею средствах. Позже проверка показала, что сведения не соответствуют действительности.

Нынешняя структура руководства предполагает, что у председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной четыре первых зампреда и восемь простых заместителей. В октябре своих постов лишились ключевые фигуры надзорного блока – первый зампред ЦБ Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов. Куратором надзорного блока был назначен первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, а банковского надзора – зампред Василий Поздышев. Кроме того, Набиуллина анонсировала создание трех новых департаментов – анализа рисков, ликвидации и оздоровления фининститутов и допуска на рынок кредитных и некредитных организаций. Окончательная структура надзорного блока пока не утверждена.

«Департамент анализа рисков уже создан, и сейчас у него нет постоянного руководителя, с высокой степенью он будет в подчинении нового зампреда», – говорит собеседник издания, близкий к регулятору. Другой источник допускает некоторое перераспределение обязанностей между Ольгой Поляковой и Василием Поздышевым.