SWIFT предупредила об угрозе хакерских атак на банковские системы

Банковская система SWIFT предупредила о возрастающей угрозе кибератак на банковские системы, сообщает агентство Reuters. В распоряжении агентства оказалось письмо SWIFT от 2 ноября, адресованное клиентам компании.

В письме сообщается, что хакеры усовершенствовали методы взлома местных банковских систем. SWIFT предупреждает о внедрении новой тактики, связанной с использованием программного обеспечения, позволяющего получить доступ к технической поддержке компьютеров.

Генеральный директор SWIFT Готтфрид Лейббрандт, не раскрывая деталей, отметил, что число взломов было «значительным». По его словам, были зафиксированы разные случаи проникновения в клиентские системы.