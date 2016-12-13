Греф не стал делать долгосрочных прогнозов о последствиях соглашения ОПЕК

Решение стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе сбалансирует всю макроэкономику, считает руководитель Сбербанка Герман Греф. Как передает ТАСС, он сказал это на пресс-конференции после заседания наблюдательного совета. «Решение уже повлияло, произошел скачок цен. В краткосрочной перспективе - это очень позитивный факт, который сбалансирует всю макроэкономику, - сказал он. - В долгосрочной перспективе сложно предсказывать. Очевидно, что не все страны войдут в этот картель, в частности США наращивают свои возможности по поставке нефти».

На минувших выходных 11 стран, не входящих в ОПЕК, согласились снизить добычу нефти с января 2017 г. на 558 000 баррелей в сутки, что лишь немного ниже первоначально заявленных 600 000 баррелей в сутки. Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение производства.

Рост цен до $60–70 будет зависеть от соблюдения странами согласованных квот, предупреждают аналитики BMI Research. Проанализировав 17 соглашений о снижении квот на добычу за период с 1982 г., аналитики Goldman Sachs обнаружили, что в среднем члены ОПЕК выполняли свои обязательства на 60%. В среднем члены картеля превышали квоты на 880 000 баррелей в день в 2000–2008 гг., напоминают аналитики Morgan Stanley.