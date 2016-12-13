Brent торгуется на уровне $55,55 за баррель

К 9.42 мск 13 декабря февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $55,55 за баррель. К этому же моменту цена январского фьючерса на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже составляла $52,6 за баррель. В понедельник цена Brent достигала $57,89 за баррель, максимума с июля 2015 г., торги фьючерсами закрылись на рекордной за полтора года отметке в $55,69, напоминает «Интерфакс». После взлета котировок в понедельник на 2,5% во вторник цены начали снижаться из-за вновь вернувшихся на рынок сомнений в эффективности исторической сделки нефтедобывающих стран по снижению мировой добычи почти на 2%. Участники соглашения ожидают, что его реализация должна поднять котировки выше $60 за баррель.

Рост цен до $60–70 будет зависеть от соблюдения странами согласованных квот, предупреждают аналитики BMI Research. Проанализировав 17 соглашений о снижении квот на добычу за период с 1982 г., аналитики Goldman Sachs обнаружили, что в среднем члены ОПЕК выполняли свои обязательства на 60%. В среднем члены картеля превышали квоты на 880 000 баррелей в день в 2000–2008 гг., напоминают аналитики Morgan Stanley.

Также эффективность соглашения может быть снижена из-за активизации американских производителей сланцевой нефти.

Если нефтедобывающие страны будут соблюдать договоренности, то накопленные в мире рекордно высокие запасы нефти будут сокращаться в первом полугодии с темпом 760 000, подсчитал Bloomberg.

На минувших выходных 11 стран, не входящих в ОПЕК, согласились снизить добычу нефти с января 2017 г. на 558 000 баррелей в сутки, что лишь немного ниже первоначально заявленных 600 000 баррелей в сутки. Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение производства. Если эти обещания будут выполнены, должен образоваться дефицит поставок нефти, а давление избыточных запасов на рынок должно снизиться.