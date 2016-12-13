Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание

Татфондбанк с 14 по 17 декабря 2016 г. приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание клиентов для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее банк установил ограничения на выдачу наличных, а сегодня работал в сокращенном режиме: часть офисов была закрыта. В структуру банка входит 91 офис, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе и других городах России.

Объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц по состоянию на 1 декабря 2016 г. равнялся 74,4 млрд руб. Остатки на расчетных счетах юридических лиц в банке на 1 декабря 2016 г. составляли 7,3 млрд руб., депозиты юридических лиц - 27,5 млрд руб.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 г. занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».