Татфондбанк во вторник закроет часть офисов

Татфондбанк, ограничивший ранее выдачу наличных, во вторник начнет работать в сокращенном режиме и закроет часть офисов. Об этом говорится на сайте банка.

«13 декабря 2016 г. обслуживание клиентов будет осуществляться с 9.00 до 15.00 (в Московском филиале - с 10.00 до 15.00). Головной офис работает с 9.00 до 17.00», - говорится в сообщении. В списке работающих подразделений указано 78 офисов.

Головной офис банка находится в Казани. В структуру банка входит 91 офис, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе и других городах России.

Объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц на 1 декабря составлял 74,4 млрд руб.