Дума одобрила в первом чтении законопроект о натуральном ОСАГО

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об установлении преимущественно натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО - ремонта транспортного средства над денежными выплатами, передает ТАСС.

Страховые компании и Центробанк России пришли к выводу, что такая форма возмещения ущерба оставит без экономической базы так называемых автоюристов. Участники рынка видят в действиях автоюристов причину убыточности ОСАГО. Автоюристы добиваются через суд взыскания со страховых компаний компенсации, которая в несколько раз превышает сумму выплаты страхователям.

«Законопроект позволяет устранить класс автопосредников системы ОСАГО и обновить саму систему», - считает автор законопроекта, депутат Михаил Емельянов.

«Комитет Госдумы по финансовому рынку пришел к выводу, что необходимо вводить натуральную форму возмещения ущерба гражданам, которые попали в автодорожный инцидент», - сказал его председатель Анатолий Аксаков.