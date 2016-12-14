Председателем наблюдательного совета ВТБ станет высокопоставленный представитель государства

Председателем наблюдательного совета ВТБ станет высокопоставленный представитель главного акционера банка - государства. Об этом сообщил предправления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас сложилась такая практика, что председателями наблюдательных советов, советов директоров крупнейших компаний с государственным участием являются представители главного акционера - государства в лице высокопоставленных чиновников. Это вице-премьеры, это министры, это помощники президента», - пояснил Костин.

Новый состав наблюдательного совета ВТБ будет избран 26 апреля на ежегодном собрании акционеров, включая нового председателя, сказал Костин.