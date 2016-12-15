Стоимость золота обновила минимум с февраля после повышения ставки ФРС

Золото подешевело до минимума за 10 месяцев в ходе торгов в четверг, рынок реагирует на повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы на декабрьском заседании и прогнозы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США в дальнейшем.

Цены на драгметалл с поставкой в феврале опустились на $22,8 (2%), до $1141 за тройскую унцию.

Тем временем серебро в среду подешевело на 3% до $16,71 за унцию, январский контракт на платину потерял 1,5% и опустился до $926,70 за унцию, а палладий с поставкой в марте торгуется на 1,1% ниже уровня 14 декабря – у $724,25 за унцию. Как и ожидали экономисты, ФРС подняла обе границы диапазона процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 0,50–0,75%.

Однако сюрпризом стали прогнозы по ставке: руководители американского ЦБ ожидают три повышения в 2017 г. вместо двух, предполагавшихся в сентябре. Кроме того, руководство ФРС подняло прогнозы ставки на ближайшие три года, медианная оценка руководителями ЦБ уровня ставки на конец 2017 г. увеличилась с 1,125 до 1,375%, на конец 2018 г. – с 1,857 до 2,125%, на конец 2019 г. – с 2,625 до 2,875%.

Повышение процентных ставок ФРС обычно приводит к укреплению доллара США, что снижает привлекательность сырьевых товаров, цены на которые выражаются в долларах (включая золото). Долларовый индекс ICE подскочил до максимума за 13 лет.