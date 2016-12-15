Татфондбанк отключен от системы электронных платежей

Банк России отключил Татфондбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах. «Час назад отключили, информация проверена», - подтвердил он.

Согласно положению ЦБ временное отключение кредитных организаций от БЭСП происходит в том числе в случае невыполнения банками требований регулятора в части формирования обязательных резервов. Исключение банков из системы происходит в случае отзыва у банка лицензии.

«Скорее всего, это ограничение по операциям после введения временной администрации. Может быть, с целью предотвращения вывода средств акционерами. Если у банка есть обязательства (а они, скорее всего, есть), по этим обязательствам банку нужно будет расплатиться», - пояснил ТАСС другой источник.

Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки. В связи с неустойчивым финансовым положение Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов.