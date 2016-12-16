Brent торгуется на уровне $54,27 за баррель

К 8.40 мск пятницы февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,27 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $51,22 за баррель. Нефть слабо дорожает в пятницу.

Страны ОПЕК предпринимают практические шаги по сокращению добычи, в частности Кувейт сообщил своим покупателям о намерении снизить поставки, подтвердив приверженность достигнутым договоренностям. Ливия и Нигерия, наоборот, наращивают производство, отмечает «Интерфакс». В частности, Ливия решила возобновить после двухлетнего перерыва поставки нефти со своего крупнейшего экспортного терминала. Это может вернуть на мировой рынок около 350 000 баррелей нефти в сутки и снизить эффективность шагов стран ОПЕК. Ливия уже нарастила производство до 600 000 баррелей в день, однако она еще далека от довоенных показателей. Нигерия, где добыча из-за действий партизан снизилась примерно на 400 000 баррелей, также активно восстанавливает работу ряда месторождений.

«Дальнейший рост добычи в этих странах может помешать снижению запасов сырья на рынке в 2017 г.», - сказал Financial Times Тамаш Варга из британской PVM. При этом на Ливию и Нигерию квоты ОПЕК не распространяются.

В четверг нефть дешевела в результате укрепления доллара, который достиг по отношению к евро максимума за 10 лет - $1,04, что повысило цену нефти для потребителей за пределами США. В пятницу доллар по-прежнему держится у 14-летнего максимума к корзине мировых валют, учитывая перспективу более быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок в США.