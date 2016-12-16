Начальник управления ЦБ по ЦФО Полякова стала заместителем Набиуллиной

Начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова назначена зампредом Банка России. Об этом приказе председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной от 16 декабря сообщает пресс-служба регулятора. Исполнять обязанности начальника управления по ЦФО будет Владимир Кныш.

2 декабря Госдума одобрила кандидатуру Поляковой на должность члена совета директоров ЦБ, напоминает ТАСС. В совете сейчас 12 человек, кроме Набиуллиной.

О возможном назначении Поляковой зампредом ЦБ 13 декабря писал «Коммерсантъ». Источники газеты ожидали, что она войдет в центральный аппарат Банка России, а также в надзорный блок.

Полякова руководила службой внутреннего аудита ЦБ в центральном аппарате до декабря 2014 г., когда она возглавила управление по ЦФО. Должность в надзорном блоке она могла получить и раньше, но помешал скандал, связанный с публикациями о незадекларированных ею средствах, писала газета. Позже проверка показала, что сведения не соответствуют действительности.

У председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной четыре первых заместителя и восемь простых. В октябре из ЦБ ушли ключевые фигуры надзорного блока – первый зампред ЦБ Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов, напоминал «Коммерсантъ». Куратором надзорного блока был назначен первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, а банковского надзора – зампред Василий Поздышев. Кроме того, Набиуллина анонсировала создание трех новых департаментов – анализа рисков, ликвидации и оздоровления фининститутов и допуска на рынок кредитных и некредитных организаций. Окончательная структура надзорного блока пока не утверждена.