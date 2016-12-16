Набиуллина советует россиянам хранить сбережения в рублях

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина советует гражданам хранить сбережения в рублях, передает ТАСС.

«Как вы думаете, что я могу посоветовать? Конечно в рублях. Тем более что инфляция у нас снижается и будет дальше снижаться», - пояснила она.

По ее словам, рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией и ставки сейчас выше, чем инфляция. «Они положительные», - добавила она.

Набиуллина не стала называть банки, в которых советовала бы россиянам хранить денежные средства. «Мы действующие банки не комментируем. Тем более не называем их фамилии (названия банков), куда нести», - добавила она.