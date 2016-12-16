Татфондбанк возобновит работу своих отделений 19 декабря

Татфондбанк в понедельник, 19 декабря, возобновит работу своих офисов в будние дни с 10.00 до 15.00 мск, сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что в отделениях можно будет оплатить кредиты и проконсультироваться по вопросам получения выплат от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и другим текущим вопросам.

Ранее сообщалось, что объем страховой ответственности АСВ перед вкладчиками Татфондбанка предварительно составит 57,6 млрд руб. В АСВ также отметили, что окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию, а также отключил Татфондбанк от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов. Первоочередной задачей временной администрации станет проведение обследования финансового положения банка.