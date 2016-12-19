Орешкин заменил Улюкаева в набсовете ВЭБа

Членом наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) назначен Максим Орешкин, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 декабря. Распоряжение размещено на официальном сайте публикации нормативно-правовых актов.

Одновременно предшественник Орешкина на посту министра экономического развития Алексей Улюкаев, лишившийся 15 ноября должности в связи с утратой доверия президента на фоне подозрений в вымогательстве взятки, выведен из набсовета.

Набсовет ВЭБа по должности возглавляет председатель правительства.