Набиуллина: Орешкин один из сильнейших макроэкономистов в России

Новый министр экономического развития России Максим Орешкин является одним из сильнейших макроэкономистов в России и понимает важность структурных мер, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Максима Станиславовича мы знаем, взаимодействовали с ним в рамках Министерства финансов. Он очень хороший специалист, один из сильнейших макроэкономистов в стране и, что главное, не боится сложных задач. Хочу пожелать Максиму Станиславовичу успехов в решении сложных задач, которые, прежде всего, касаются структурных мер. Думаю, что Максим Станиславович понимает важность структурных мер, но не в ущерб макроэкономической стабильности», - отметила она.

30 ноября президент России Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, до сих пор занимавшего пост замминистра финансов.

15 ноября экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную ведомством положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку.