Кудрин назвал назначение Орешкина хорошим решением

Бывший министр финансов, зампред экономического совета при президенте Алексей Кудрин доволен назначением Максима Орешкина министром экономического развития вместо Алексея Улюкаева.

«Хорошее решение. Справится», - прокомментировал он кадровое решение в Twitter.

В среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, до сих пор занимавшего пост замминистра финансов.

15 ноября экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную ведомтсвом положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку.