Силуанов: Назначение Орешкина улучшит взаимодействие Минфина и Минэкономразвития

Назначение замминистра финансов Максима Орешкина министром экономического развития повысит уровень взаимодействия двух ведомств, рассчитывает министр финансов Антон Силуанов.

«Все, наверное, подумали про объединение Минэкономики, Минфина? Главное, чтобы единомышленники работали в министерствах, а не какое-то номинальное объединение. Главное, объединение идей, планов своей деятельности, политики, на это будет направлена работа», - сказал Силуанов.

«Всегда будут какие-то споры, у нас и в Минфине бывают споры, я думаю, что мы будем сейчас более быстро и просто находить совместные решения, которые пойдут на пользу экономике, организации работы правительства. Я думаю, что это очень хорошее решение», - добавил он.

В среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, до сих пор занимавшего пост замминистра финансов.

15 ноября бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку.