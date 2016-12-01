Орешкин: Минэкономразвития предстоит перезагрузка

Новый министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития предстоит своеобразная перезагрузка, целью которой станет более плотное сотрудничество с финансовым блоком правительства и Центробанком.

«Сейчас министерству предстоит пройти такую своего рода перезагрузку. Уверен, что тот профессионализм, ответственность сотрудников, глубокое понимание происходящих в экономике, в финансах процессов и тот опыт, который накоплен в министерстве, позволят нам совместно решать задачи самой высокой сложности», – сказал министр.

Он добавил, что, каким бы сильным ни было министерство, в одиночку невозможно достичь оптимального результата.

«Важные изменения, которые будут в работе министерства, – это более активное взаимодействие и совместная работа, как с представителями финансово-экономических властей, с представителями Банка России, так и с остальными министерствами», – подчеркнул Орешкин.

Напомним, 29 ноября президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина на должность министра экономического развития вместо Алексея Улюкаева, который был ранее освобожден от этой должности в связи с утратой доверия.