Украинский Приватбанк возобновил обслуживание платежей корпоративных клиентов

Украинский Приватбанк возобновил проведение платежей корпоративных клиентов и частных предпринимателей в полном объеме, говорится в сообщении банка.

«Приватбанк возобновил платежи физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, как и предполагалось. Только что прошел первый платеж. Все платежи, инициированные вчера, будут выполнены сегодня», - отмечается в комментарии министерства финансов Украины.

Минфин уточняет, что для проведения оплаты всех налогов и сборов и во избежание штрафов операционный день во вторник будет продлен. «По всем своевременно созданным налоговым платежам корпоративных клиентов, независимо от времени их физической оплаты, штрафные санкции применяться не будут», - указывается в сообщении Приватбанка.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка, правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.