Нацбанк Украины предоставил Приватбанку почти $570 млн

Национальный банк Украины предоставил национализированному Приватбанку рефинансирование почти на $570 млн, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что средства на докапитализацию Приватбанка предусмотрены в бюджете Украины и на первом этапе на эти цели будет выделено 43 млрд гривен ($1,6 млрд).

«Национальный банк Украины с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного обеспечения расчетов предоставил ПАО КБ "Приватбанк" кредит рефинансирования на 15 млрд ($568 млн)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рефинансирование предоставлено по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря текущего года.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка, правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.