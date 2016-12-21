Brent торгуется на уровне $55,49 за баррель

К 8.30 мск 21 декабря февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,49 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке к этому моменту торговались у $53,49 за баррель. Котировки растут второй день подряд при низкой активности торгов в связи с приближающимися праздниками.

Реальные шаги по сокращению добычи нефтедобывающие страны планируют предпринять в январе, так что участники рынка не ожидают каких-либо существенных изменений до нового года, прогнозируя сохранение цен в диапазоне $50-55, сообщает «Интерфакс». Следующее 4-долларовое изменение цен, скорее, будет вверх, чем вниз, и рынок будет с большей готовностью реагировать на бычьи, чем медвежьи сигналы, считают аналитики консалтинговой Ritterbusch Associates.

Если цены вырастут в первом полугодии 2017 г., могут активизироваться производители сланцевой нефти в США.

Важным индикатором баланса на рынке остается изменение уровня запасов нефти в Соединенных Штатах, которые могут снизиться под воздействием растущего спроса и сокращающегося предложения. В частности, по прогнозам, потребление топлива должно вырасти в декабре из-за холодной погоды, и аналитики ожидают снижения запасов нефти на рынке США по итогам прошедшей недели.

По данным отраслевого American Petroleum Institute, запасы в США на прошлой неделе снизились на 4,1 млн баррелей. Официальные данные минэнерго будут опубликованы в среду. В то же время, запасы нефти в Кушинге, где в нефтехранилище хранятся физические объемы нефти, торгуемой на бирже NYMEX, вновь выросли на 0,6 млн баррелей.

Евро подешевел до очередного минимума с начала 2003 г. - на 0,5% до $1,0355, но в среду на азиатских торгах доллар снижается к корзине мировых валют. Евро торгуется у $1,0413.