Сбербанк усилил охрану турецкого Deniz Bank после убийства российского посла

Сбербанк усилил охрану в своей турецкой «дочке» Deniz Bank после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, сообщил президент Сбербанка Герман Греф.

«Это будет сопровождать какое-то время нашу деятельность там, потому что не обратить на это внимание невозможно», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Греф подчеркнул, что очевидна направленность теракта - против России и на подрыв отношений с Турцией, но при этом «важна очень эмпатичная реакция всех властей Турции и всех людей». «То, что мы видим, реакция неожиданная, массовая неожиданная», - сказал он.

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.