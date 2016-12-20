Киргизский посол готов дать свидетельские показания об убийстве посла Андрея Карлова

Посол Киргизии в Турции Ибрагим Жунусов стал очевидцем убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает ИА «24.kg». Карлов был убит, когда выступал на открытии выставки работ турецких фотохудожников, посвященных России, – «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

По словам Жунусова, выстрелы раздались, когда Карлов начал выступать. «Мы все упали на землю, а террорист стрелял и стрелял и кричал: «Аллах акбар!» Он разрядил весь магазин», – рассказал дипломат. По его словам, на церемонии открытия выставки этот человек находился позади. «У него даже на лацкане пиджака блестел специальный значок, поэтому мы подумали, что он из охраны», – отметил посол.

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев и заместитель руководителя аппарата президента в ранге заведующего отделом международной политики Сапар Исаков поручили Жунусову усилить охрану посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле.

После того как посол упал, стрелявший кричал, что нельзя забывать Алеппо и Сирию, что до тех пор, пока там не восстановилась безопасность, «вы не будете в безопасности», что все, кто участвовал в подавлении «наших братьев» в Сирии, за это заплатят и что только смерть заставит его покинуть это место. Он был убит на месте. Как пишет Hurriyet, это оказался 22-летний Мевлют Мерт Альтинташ, который закончил полицейскую школу и отслужил в полиции два с половиной года. Его родственники уже задержаны, пишет Hurriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это была атака не на посла России, а на турецкий народ. Он, как и президент Владимир Путин, считает случившееся провокацией, совершенной, чтобы ухудшить российско-турецкие отношения. По его словам, в телефонном разговоре после случившегося оба лидера договорились еще больше солидаризоваться, в том числе укрепить сотрудничество по Сирии, и не дать провокаторам добиться своего.