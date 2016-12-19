МИД Турции: убийство посла России не должно бросить тень на отношения стран

Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре не бросит тень на российско-турецкие отношения, заявил МИД Турции.

«Мы решительно осуждаем это подлое террористическое нападение. Террорист уничтожен. Будет проведено самое тщательное расследование, и виновные предстанут перед турецким правосудием. Посол России в Анкаре Карлов был блестящим дипломатом и прекрасным человеком, он успешно работал в Турции в самое тяжелое время, он навсегда останется в нашей памяти. Мы не позволим, чтобы это преступление бросило тень на российско-турецкие отношения», — говорится в документе, полученном «РИА Новости».

Нападение на российского посла Андрея Карлова произошло на открытии фотовыставки. От полученного огнестрельного ранения в спину дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, был уволен из полиции, уничтожили в результате спецоперации. В МИДе назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.