Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые за неделю

Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 48 коп. и составил 60,98 руб., опустившись ниже отметки 61 руб. впервые с 14 декабря.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% до $55,69 за баррель.

«Поддержку нефти также продолжают оказывать договоренности по сокращению добычи, достигнутые ранее. В свою очередь дополнительным позитивным фактором для рубля сейчас является налоговый период в стране, пик которого в этот раз приходится на 26 декабря», - отмечает эксперт «БКС экспресс» Иван Копейкин.