ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата»

Банк России с 22 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО «НКО «Столичная расчетная палата». По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря эта организация занимала 613-е место в банковской системе России. В организацию введена временная администрация.

Среди оснований для отзыва лицензии пресс-служба ЦБ называет неоднократные нарушения требований закона о борьбе с финансированием терроризма и легализацией доходов – «Столичная расчетная палата» нарушала их в части «качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю». Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, говорится в пресс-релизе ЦБ. Руководство и собственники организации не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации ее деятельности.